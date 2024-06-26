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Güncel
AA 26.06.2024 18:51

Osmaniye'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor

Osmaniye’nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı hem karadan hem dron ile havadan denetimlerini sürdürüyor.

Osmaniye'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle orman yangını riskinin artması üzerine jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli denetimlerini sürdüren ekipler, girişine izin verilen mesire alanlarında da vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

ETİKETLER
Osmaniye Jandarma Genel Komutanlığı Orman Yangını Denetim
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