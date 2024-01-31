Az Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.01.2024 12:31

Ardahan Çıldır'da hava eksi 31,5 derece

Ardahan'da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.

Ardahan Çıldır'da hava eksi 31,5 derece

Soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, `Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece` dedi.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi. 

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Sinop Valisi Özarslan'dan şehit ailesine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Yalova'da karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı
13:42
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 26 bin 900'e çıktı
13:29
Depremde yıkılan otelin enkazında ölen sporcuların anıları kulüplerinde yaşatılıyor
13:28
15 yaşındaki depremzede Salih, protez koluna kavuştu
13:27
Doğal gaz ve petrol ithalatı arttı
13:23
Uluslararası insani yardım kuruluşları: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi felaketle sonuçlanacak
Düzce'de sis etkili oldu
Düzce'de sis etkili oldu
FOTO FOKUS
TRT'den Sadık Ahmet filmi: Batı Trakya Türklerinin mücadelesi anlatılıyor
TRT'den Sadık Ahmet filmi: Batı Trakya Türklerinin mücadelesi anlatılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ