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Güncel
AA 31.01.2024 12:25

Sinop Valisi Özarslan'dan şehit ailesine ziyaret

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesine ziyarette bulundu.

Sinop Valisi Özarslan'dan şehit ailesine ziyaret

Özarslan, beraberindeki Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile 1998'de Tunceli'de şehit olan Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi ile sohbet eden Özarslan, "Çocuğumuzun, şehidimizin amacını, hedefini hala koruyoruz. Devletimiz terörle mücadelesini amansız şekilde sürdürüyor. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamları var. Her zaman bir ihtiyacınız olduğunda devletimiz ve milletimiz yanınızdadır." dedi.

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