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Güncel
AA 18.06.2024 14:29

Ardahan AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Ardahan AK Parti İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ardahan AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Partinin il başkanlığında yapılan bayramlaşma programına, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve partililer katıldı.

Milletvekili Koç, burada yaptığı konuşmada, bir bayramda daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardahan AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Tüm partililerin bayramını tebrik eden Koç, "İnşallah bu bayram başta Ardahan ve ülkemizin huzuru olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirir. Bizler AK Parti olarak, bayram öncesi olduğu gibi bayramdan sonra da hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. AK Parti'ye yakışan da bu. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, hizmet için varız." dedi.

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