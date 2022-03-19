Araç muayene ücreti 2022

Araç muayene ücreti 5 Ocak 2022 tarihinde TÜVTÜRK tarafından açıklanmıştır. Buna göre 2022 yılında araç muayene ücretleri şu şekildedir:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 258,42 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 507,40 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 685,58 TL

E-Devlet üzerinden araç muayene sorgulama

Öncelikle E-devlet Muayene Durum Sorgulama adresine tıklayın.

Kimlik doğrulama işlemi yapmadıysanız öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girin

Kimlik doğrulama işleminin ardından yeniden sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Karşınıza gelen sayfada Araç Plaka No ve Araç Muayene Rapor Numarası girilmesi gerekir.

Bu bilgileri girip sorgula butonuna bastığınızda detaylara ulaşabilirsiniz.

TÜVTÜRK üzerinden araç muayene sorgulama

TÜVTÜRK Araç Muayene Sorgulama sayfasına gidin

Karşınıza gelen sayfada Araç Plaka No ve Araç Muayene Rapor Numarası girilmesi gerekir.

Bu bilgileri girip sorgula butonuna bastığınızda detaylara ulaşabilirsiniz.

Araç muayene randevusu nasıl alınır?

TÜVTÜRK’ün internet adresinde yer alan Ücretsiz Randevu bölümüne tıklayın.

Karşınıza gelen ekrana Plaka No, Ruhsat Seri No ve randevu alınacak şehir bilgisini girin ve istasyonların yoğunluğuna göre randevunuzu alın.

Ardından TÜVTÜRK’ten almak istediğiniz hizmet türünü seçin.

Karşınıza randevu için tarih ve istasyon seçim ekranları gelecektir. İstasyonların yoğunluğuna göre istediğiniz tarih ve istasyonu seçin

Ardından tarih ve istasyona uygun olarak randevu saatinizi seçmeniz istenecek.

Son adımda ise randevunuzu onaylın

Web sitesinin yanı sıra haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren araç muayene randevu telefonu, 0 850 222 8888 arayıcılığıyla çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz.

Araç muayenesi için gerekli evraklar nelerdir?

- Aracın ruhsatı muayene öncesinde hazırlanması gerekir. Satış ve devirlerde Tescil belgesi noter tarafından alındığı için yenisi düzenlenene kadar Araç tesciline İlişkin Geçici Belge muayene sırasında mutlaka olmalıdır.

- Muayene tarihinden önce trafik sigorta tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Trafik sigortası tüm araçlar için zorunlu bir belge olmaktadır.

- Eğer muayeneye getirilen araç size ait değil ise mutlaka TC kimlik numarasını gösteren nüfuz cüzdanı ehliyet ve pasaportunuzu yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

- LPG/CNG araçları için yakıt sistemi montaj belgesi ile gelinmesi gerekmektedir. Bu araçlar için muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerin okunacak şekilde gelinmesi gerekir.

Açıklanan bu belgelerin araç muayenesinden önce mutlaka hazırlanması gerekli bilgilerin kontrol edilmesi ve daha sonra randevu tarihinin belirlenmesi gerekmektedir. Araçların sınıflarına göre belirlenen zaman aralıklarında mutlaka muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.