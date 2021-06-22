Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araç lastiğine başı sıkışan ineği itfaiyeciler kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’un Arsin ilçesinde, ahırdaki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, lastiği keserek, ineği kurtardı.
Trabzonu’un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı.
Hayvanın sahibi, lastiği çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, lastiği kesici aletle keserek, hayvanı kurtardı.
İneğin sahibi ise ekiplere teşekkür etti.
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