Çukurova'da tıbbi ve aromatik bitki ekim alanı genişliyor

Meteorolojiden Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale için kuvvetli sağanak uyarısı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Tahliye sonrası yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.

Otobüsü durduran sürücü, 25 yolcuyu eşyalarıyla tahliye etti.

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