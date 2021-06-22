Gebze Duraklı Mahallesi Kargalı kavşağında park halinde bulunan 3 iş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.