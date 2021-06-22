Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çıkan yangında 3 iş makinesinde hasar meydana geldi.
Gebze Duraklı Mahallesi Kargalı kavşağında park halinde bulunan 3 iş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
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