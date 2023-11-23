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Güncel
TRT Haber 23.11.2023 13:05

Ara tatil kaldırılsın mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB ara tatil anketi...

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘"ara tatil değerlendirme" anketini erişime açtı. Ara tatil kalkacak mı? MEB ara tatil anketinde öğretmen, öğrenci ve veliler kasım ara tatilini değerlendirecek. MEB ara tatil anketi 10 Aralık'a kadar devam edecek. Ara tatil kaldırılacak mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB ara tatil anketi nasıl doldurulur?

Ara tatil kaldırılsın mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB ara tatil anketi...

Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ara tatil anketi hazırladı. Anket bakanlığın Bilişim Sistemleri üzerinden erişime açıldı.

Ara tatil kalkacak mı?

10 Aralık’a kadar devam edecek değerlendirmede kasım ara tatiline yönelik sorular yer alıyor. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor.

MEB ara tatil anketi için tıklayınız

MEB ara tatil anketi nasıl olacak?

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.

Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, ‘katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum’ şeklinde üç seçenek bulunuyor.

Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.

Yorum kutusu da bulunuyor

Öğretmenlere; ara tatil uygulamasından velilerin memnun olup olmadığı, öğrenciler ve velilere ise "ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti mi?" gibi sorular da yöneltiliyor.

Öğretmenlere ara tatil uygulamasından memnun olup olmadıkları da soruldu.
Öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu da bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.

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