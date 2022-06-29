Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı.

AÖF Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları

Öğrenciler 2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 3 Haziran saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilecek.

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları için tıklayınız.

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı?

2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmıyor.

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.