Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"nde, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki mücadele, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılacak.

Tarihçiler, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yetkililerinin oluşturduğu "Araştırma Komisyonu" tarafından geliştirilerek tasarlanan müzeyle, Antep savunmasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Seferpaşa Mahallesi'nde inşa edilen müze, Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemi yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 alandan oluşuyor.

Müzede, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alıyor.

Panoroma 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki dedesinin de gazi olduğunu, bu nedenle projede gönüllü yer aldığını söyledi.

Antep savunmasının bir destan niteliği taşıdığını anlatan Severoğlu, kent halkının topyekün mücadele ederek Fransız ve İngilizlere karşı eşsiz mücadele örneği ortaya koyduğunu ifade etti.

Gaziantep halkının, yıllardır Antep savunmasının anlatılacağı bir müze hayali kurduğunu dile getiren Severoğlu, müzenin, 1. Dünya Savaşı'nın, o dönemin Gaziantep'inin ve Anadolu'da olup bitenlerin öğrenileceği bir nevi okul olduğunu belirtti.

Müzenin gazilerin ve şehitlerin adının yaşatılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Severoğlu, "Binlerce şehidimiz var. İsmine dahi sahip değiliz. Ama bu müze çok önemli. Onların tümünü burada rahmetle yad ediyoruz. Onlar sayesinde bu topraklarda yaşayabiliyoruz." dedi.

Severoğlu, müzenin tarihi birçok olayın da gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Hem toplumsal değer hem de gençlerimizin öğrenmesi açısından bu müze çok önemli. Bu müzede anlattığımız bütün olaylar belgelere dayanıyor. Bunlar aynı zamanda hem düşmana ait hem de Türkçe belgelerle destekleniyor. Birtakım olayları ispat edeceğiz. Müze bittikten sonra Franszılar da kendi atalarının yaptıklarından utanacak. Fransız yetkililer, Antep halkından özür dilemek için gelecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olduğuna değinen Severoğlu, şöyle devam etti:

"Güney cephesinin merkezinde yer alıyor. Bu cephede Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kilis, Şanlıurfa'da verilen eşsiz mücadele var. Gaziantep'te bunlardan çok uzun, aylarca süren bir direniş var. Fransızlar bu kenti alabilmek için çok çaba göstermiş. O dönemin Fransız gazetesini, dergisini incelediğimizde Fransızlar ne pahasına olursa olsun bırakmak istemiyor. Bu bölgeye hakim olabilmenin Gaziantep'i elinde tutmaktan geçtiğine dair Fransız subayların yazmış olduğu raporlar var."

"Yılda 1 milyon turisti çok rahatlıkla gezdirebileceğiz"

Müzeden çok dersler çıkarılacağına işaret eden Severoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Panorama 25 Aralık Müzesi'nin bulunduğu yer geçmişte redif deposu, sonrasında jandarma alanı olarak kullanılmış. Savunmayı anlatan bir müze. Çevreyle ilişkileri çok iyi kuruldu. Seferpaşa Mahallesi kale ile müze arasında bir mahalle. Turizme kazandırılıyor. Müzeye girdiğinizde 1920 senesinin haritası üzerinde gezeceksiniz. İngilizler, Fransızlar, sivil halk, Senegalli, Cezayirli lejyonerler 100 yıl önce burada hangi kıyafetleri giyiyorsa o kıyafetleri sergiliyoruz. 14 yağlı boya tabloda, düşman belgeleriyle anlatılan 14 farklı olayı ispat ettiğimiz vitrinlerimiz yer alıyor."

Müzenin çok rahat gezilebileceğini bildiren Severoğlu, "Ziyaretçiler kendilerinden sonra gelen hiçbir turistle karşılaşmayacak. İzdiham yaşanmıyor. Yılda 1 milyon turisti çok rahatlıkla gezdirebileceğiz. Müzenin çıkışından sonra savaşın ayak izlerini takip etmek için ayakta kalan binaları ziyaret edebilecekler." diye konuştu.

Severoğlu, müzenin Gaziantep turizmine ayrı bir hareketlilik getireceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Antep savunmasını görsel, hareketli efektlerlerle destekleyeceğiz. Sonra duman, ses bazı koku efektleri olacak. Hastane, barut kokusu gibi. Elmalı Köprüsü'nden akan suyun sesi var. Oradan toplanmış çalılar, taşlar var. Burada o dönemin şahidi olan doğallıkların yanı sıra mimari yapı elemanlarını sergiliyoruz. Açılış tarihi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin gidişatına göre belirlenecek. Bu müzenin yapılmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

