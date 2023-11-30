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Güncel
AA 30.11.2023 14:14

Antalya'da valizinde tarihi eser niteliğinde taşlar bulunan turiste hapis cezası

Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turiste 10 ay hapis cezası verildi.

Antalya'da valizinde tarihi eser niteliğinde taşlar bulunan turiste hapis cezası
[TRT Haber (arşiv)]

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Kim Mike W Mergits'in avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mergits'in "Tarihi eser taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kim Mike W Mergits'e "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten" tarihi eser bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, sanık Mergits'e gerçekleştirdiği eylemden dolayı para cezası verildi.

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