Antalya'da valizinde tarihi eser niteliğinde taşlar bulunan turiste hapis cezası

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Kim Mike W Mergits'in avukatı katıldı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mergits'in "Tarihi eser taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kim Mike W Mergits'e "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten" tarihi eser bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
Ayrıca, sanık Mergits'e gerçekleştirdiği eylemden dolayı para cezası verildi.