İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş'ye ait evde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Aramada, 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 2 tabanca, av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, evdeki F.F. de hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

