Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş'ye ait evde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.
Aramada, 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 2 tabanca, av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu arada, evdeki F.F. de hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından arandığı belirlenerek gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
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