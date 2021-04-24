Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da trafik kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.
Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.
Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz