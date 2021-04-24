Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da karla kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki karla kapanan Dumanlı Yaylası yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla kaplanan yayla yollarının açılması için çalışma başlattı.
Manavgat ilçesindeki Dumanlı Yaylası yolu iş makineleriyle kardan temizlendi. Yer yer yoğun kar birikintilerinin olduğu yayla yolu ulaşıma açıldı.
Yayla yolunu Manavgat ve Serik ilçesinde yaşayan Yörükler göç için kullanıyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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