İlçede vatandaşların yaralı halde bulduğu iki şahin ve bir kartalın Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce tedavileri tamamlandı.

Yaklaşık iki ay süren tedavilerinin ardından kuşlar, Alanya Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal tarafından doğal yaşam alanlarına salındı.