Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada, Kiremitli Mahallesi'nde V.Ş. (17) ve H.D'nin (23) ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.
Ekiplerce takibe alınan zanlılara ait 07 ALL 937 araçta yapılan aramada 6 tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya
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