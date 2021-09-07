İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada, Kiremitli Mahallesi'nde V.Ş. (17) ve H.D'nin (23) ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takibe alınan zanlılara ait 07 ALL 937 araçta yapılan aramada 6 tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.