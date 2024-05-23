Antalya'da suç örgütüne operasyon: 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütünün 6 üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı aldı.

6 şüpheli gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda 6 zanlı suçüstü gözaltına alındı. Şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.