Çok Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.05.2024 10:25

Antalya'da suç örgütüne operasyon: 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da suç örgütüne operasyon: 5 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütünün 6 üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı aldı.

6 şüpheli gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda 6 zanlı suçüstü gözaltına alındı. Şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

ETİKETLER
Antalya Kaçakçılık Suç Örgütü Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Adıyaman’ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda görücüye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
14:09
UAD İsrail kararını yarın açıklayacak
14:03
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:00
Yılmaz: Stratejimizin odağı yapay zeka teknolojilerine ilişkin insan kaynağımızı geliştirmek
13:54
Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
13:47
Durdurulan tırdan 1 milyon 540 bin makaron çıktı
Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor
Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor
FOTO FOKUS
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ