Adıyaman’ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda görücüye çıktı

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi tarafından üniversitenin kampüs alanında etkinlik organize edildi. Etkinlikte Adıyaman çiğköftesi, Adıyaman kebabı, tavuklu pilav, cevizli irmik helvası, badem şekeri ve çikolatası gibi yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği etkinlik büyük ilgi gördü.

Burada konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftasını coşkuyla kutluyoruz. Bugün burada, binlerce yıllık kadim tariflerin eşsiz lezzetleri vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. Yemek sadece bir tabakta olan, bir tariften ya da lezzetten çok öte, köklü bir tarihin ve kültürün yansımasıdır. Gastronomi ise sadece lezzetli yemek hazırlamak değil, o yemeklerin sanat, kültür ve bilimle buluşmasıdır. Gastronominin topluma kattığı birçok değer vardır. Sağlıklı beslenme, sosyal etkileşim ve ekonomik olarak coğrafyalara katma değer katar. Adıyaman’ımız birçok kültüre ev sahipliği yapmış, zengin bir mutfağa sahip kadim bir şehirdir. Özellikle kavurmalı hıtabımız, topak helvamız, peynirli hıtabımız, meyir çorbamız ve topak helvası gibi Türk mutfağına kazandırdığımız birçok lezzet mevcuttur" dedi.

Adıyaman Üniversitesi'ne Gastronomi Bölümü açılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Adıyaman Üniversitesi'ne Gastronomi Bölümü kurulmasına izin verildiğini söyleyen Kelleş, "Adıyaman Üniversitesi olarak hedefimiz turizm ve ekonomiye katkı sunmaktır. Değerlerimizin tanıtımını yaparak bir gastronomi şehri olarak gerek komşu illerden gerekse de Türkiye’nin en ücra köşesinden insanların ilimizi ziyaret etmelerini sağladığımız gün başarılı olmuş sayılırız. Ülkemizi var eden değerler silsilesinde önemli bir halka olan gastronomi olgusunu turizm odağında daha da güçlendirmek, yerel kültürümüzü toplumun her bireyine yaymak ve en önemlisi de birlik olma şiarında daha çok çalışmak asli görevimizdir" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise, Adıyaman'ın gastronomi anlamında çok zengin bir bölgede olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"İklimiyle gerçekten tarım ürünleri açısından ideal bir memleket olan Adıyaman’ın da doğal olarak gastronomisi yani mutfak kültürü oldukça kuvvetli."

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösterilerin ardından etkinliğe destek veren kişilere teşekkür belgesi takdim edildi.

İl protokolü ve katılımcılar daha sonra etkinlik alanını gezerek burada Adıyaman’ın yöresel eşsiz lezzetlerini tattı.