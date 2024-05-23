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Güncel
AA 23.05.2024 10:19

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'da Gülsan Sanayi 46. Sokak’ta iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah'a (42) S.T. (34) tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cerrah’ı kentteki özel hastaneye kaldırdı.

Cerrah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda ölen Asım Cerrah'ın,Samsun Canik Belediyesi önünde, 19 Ağustos 2020'de Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

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