Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da son 20 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Kepez ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 17 milyon lirayı geçen uyuşturucu ele geçirdi.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve depolanan bu uyuşturucu maddelerin Antalya’da 'torbacı' diye adlandırılan şahıslara pazarlandığı yönünde ihbar aldı.
Polis ekipleri, Bahse konu ikametlere 1 Şubat Pazartesi günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonlar neticesinde, piyasa değeri 17 milyon 708 bin TL olan 115 kilo 740 gram eroin maddesi ile hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Uyuşturucunun, Antalya'da son 20 yılda tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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