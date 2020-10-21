Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da otomobilin çamurluk kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çamurluk bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şekerhane Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çamurluk kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Başarılı olunamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
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