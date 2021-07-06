Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun" sloganıyla Varsak Mahallesi'nde Sosyal Yardım Merkezi oluşturuldu.

Hem belediye bütçesi hem de bağışçı vatandaşlardan alınan giysi, halı, tekerlekli sandalye, battaniye gibi eşyalar ayrıştırılıp, temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli uzmanlarca sosyal incelemesi yapılan ve yardıma uygun görülen vatandaşlar merkeze yönlendirilerek, ihtiyacı olan ürünler teslim ediliyor.

Sosyal Yardım Merkezine bu yılın ocak ayından itibaren 10 bin kıyafet bağışı yapıldığı, bağış yapmak veya bağışlardan faydalanmak isteyen vatandaşların "323 48 58" numaralı telefonla irtibata geçebileceği bildirildi.