Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdemli'de sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Avgadı Yaylası'nda sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Yollarda su birikintileri oluşması üzerine sürücüler zor anlar yaşadı, vatandaşlar da yağışa hazırlıksız yakalandı.
Dolu, bölgedeki bazı meyve bahçelerine de zarar verdi.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Yağış
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