Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde kenti ilgilendiren 288 milyon liralık destek anlaşmasına imza attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Congresium'da düzenlenen AB'nin Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne Büyükkılıç'ın yanı sıra 15 belediye başkanı katıldı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve İLBANK yöneticileri arasında Kayseri'de yürütülecek projeler için imzalar atıldı.

Kayseri Merkez Atıksu Arıtma Tesisi İkinci Kademe Projesi kapsamında 140 milyon lira hibe, 148 milyon lira kredi olmak üzere 288 milyon liralık destek sağlanacak.

Başkan Büyükkılıç, kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla yerel yönetimlerin yanında her zaman yer alan başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere İLBANK'a ve tüm yöneticilerine teşekkür etti.