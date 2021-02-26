Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye ceza kesildi
[Fotağraf: İHA (Arşiv)]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyobası Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı.
Kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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