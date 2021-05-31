Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kısıtlamada 341 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira ceza verildi.
Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.
Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yasal işlem yapıldığına dair bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak ve alınan tedbirlere uyarak vaka sayılarının düşmesine katkı sağlayan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Son Haberler
- 13:00
- 13:00
- 12:42
- 12:47
- 12:56
Sıradaki Haber
Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz