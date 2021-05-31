Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Eğridere Mahallesinde kumar oynandığı belirtilen bir iş yerine baskın düzenledi.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 43 kişiye 213 bin 553 lira ceza kesildi.

Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu.

Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.