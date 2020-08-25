Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşü sırasında kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçede tatil yapan Sergii Morozov, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşüne çıktı. Göynük Kanyonu ile Ovacık Mahallesi arasında kaybolan Morozov, tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı.
Turistin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Asayiş timleri sevk edildi.
Timler, Morozov'u Göynük Kanyonu bölgesinden yaklaşık 13 kilometre ilerideki sarp kayalıklarda bularak kurtardı.
Turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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