Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerindeki karla kaplı yollar, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.
Süleymaniye, Bademli ve Değirmenlik yaylalarına ulaşımı sağlayan yollardaki karların temizlenmesi için Akseki Belediyesi ekipleri bölgeye ulaştı.
Ekipler, 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağları'nda yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ilçenin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu, kırsal kesimlerdeki mahallelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalıştıklarını belirtti.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Antalya
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