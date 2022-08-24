Mahmut Ali B'nin kullandığı otomobil, Akseki Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde Ahmet S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.