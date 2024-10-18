Hafif Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2024 16:41

Antalya'da forkliftin çaptığı kadın ağır yaralandı

Antalya Havalima'nında forkliftin çarptığı güvenlik görevlisi kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Antalya'da forkliftin çaptığı kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim'de Antalya Havalimanı'ndaki apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine forklift istendi. Geri manevra yapan Hasan Burak Güner idaresindeki forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı.

Havalimanındaki sağlık görevlileri Kurt’u olay yerindeki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ağır yaralı Kurt, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Güner gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güner, tutuklandı.

ETİKETLER
Antalya İş Kazaları
Sıradaki Haber
Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Ömer Çelik'ten katil İsrail'in bakanına tepki: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
17:56
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
17:54
Samsun'da şiddetli rüzgar: Dev dalgalar oluştu
18:00
Antalya'da otel yangını
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
17:08
İznik Gölü'ndeki batık bazilika gelecek yıl ziyarete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
FOTO FOKUS
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ