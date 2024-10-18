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Güncel
AA 18.10.2024 15:22

Giresun'da aranan 6 kişi yakalandı

Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Giresun'da aranan 6 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-15 Ekim tarihlerinde Şebinkarahisar, Yağlıdere, Piraziz, Bulancak ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğiyle operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, "rüşvet verme" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.E. kent merkezinde, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay ceza alan A.K. Şebinkarahisar'da, " iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ç. Yağlıdere'de gözaltına alındı.

Piraziz'de "tehdit" suçundan 7,5 ay ceza alan Ş.K. ve "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.A, Bulancak'ta ise "aykırılık ve silahla tehdit" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Ö. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Şebinkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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