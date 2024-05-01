Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.05.2024 12:47

Antalya'da ev yangını can aldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da ev yangını can aldı

Habipler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndüren itfaiye ekipleri, evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri cesedin ev sahibi 76 yaşındaki Birol Emeksiz'e ait olduğunu tespit etti.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Antalya Yangın
Sıradaki Haber
Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
13:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine devam edecek
13:41
ABD, ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor
13:40
İngiltere'nin Ruanda planı devreye sokuldu
13:56
Bakan Bayraktar: 160 milyon metreküp doğal gazı sıvı halde alabiliyoruz
13:25
Olumlu hava Bingöllü arıcıları umutlandırdı
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Türk enstrümanlarını geleceğe taşıyor: Feridun Obul
Türk enstrümanlarını geleceğe taşıyor: Feridun Obul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ