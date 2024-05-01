Antalya'da ev yangını can aldı

Habipler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndüren itfaiye ekipleri, evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı.
Polis ekipleri cesedin ev sahibi 76 yaşındaki Birol Emeksiz'e ait olduğunu tespit etti.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.