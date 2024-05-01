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Güncel
İHA 01.05.2024 12:44

Bilecik, kira getirisi en yüksek 10 şehir arasına girdi

Türkiye'de genelinde kira artışları yükselmeye devam ederken, Bilecik kira getirisi en yüksek olan iller arasında yer aldı.

Bilecik, kira getirisi en yüksek 10 şehir arasına girdi

Konut kredilerinde faiz yükü yüzde 250’yi geçerken satışlarda durgunluk ve fiyatlarda reel gerileme sürüyor. Buna rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor.

En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken; ilk sıraya Ankara’nın yerleşmesi dikkat çekti. Ankara'yı, Tekirdağ, Bilecik, Kilis, Şanlıurfa, Manisa, Gaziantep, Ağrı, Siirt ve Yozgat takip etti.

Yapılan bir araştırmaya göre; 229 bin nüfuslu Bilecik'te ortalama ev fiyat 2 milyon 201 bin 600 TL, amortisman süresi 14 yıl ve yıllık kira getirisi yüzde 7,20 olarak açıklandı.

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