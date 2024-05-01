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Güncel
AA 01.05.2024 12:48

Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.

Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.

Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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