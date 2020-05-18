Antalya, Belek Turizm Merkezinde bahçe dekorasyon ürünleri satan bir iş yerinin peyzaj ürünleri bulunan deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depodaki özel güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde hasara yol açan yangın nedeniyle depoda bulunan bir kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.