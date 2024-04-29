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Güncel
AA 29.04.2024 16:58

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı

Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "yağma", "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "silahla tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlarından aranan 135 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında 2 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanların da yer aldığı zanlılar, adli makamlara sevk edildi.

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