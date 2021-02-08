Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir kadının cep telefonu gasbedildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da Rus uyruklu kadının cep telefonunu silah zoruyla gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konyaaltı ilçesi Altınyaka yolunda yürüyüşe çıkan Rus uyruklu Oolesia Fedarova'nın yanına gelen şüpheli cep telefonunu vermesini istedi.
Fedarova'nın kabul etmemesi üzerine yakındaki araçta bulunan diğer şüpheli belindeki silahı gösterdi. Bunun üzerine Federova, cep telefonunu verdi.
Telefonu alan şüpheliler, araçla olay yerinden kaçtı.
Fedarova'nın yakınlardaki bir işletmede bulunanlardan yardım istemesi üzerine durum polise bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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