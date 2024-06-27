Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanan Karavan Park'ta hareketlilik sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'ndeki park alanı, karavan tutkunlarının gözde tatil noktalarından biri haline geldi.

Geçen yıl hizmete açılan, 4 bin 144 metrekare alana ve 65 karavan kapasitesine sahip park, havaların ısınması ve bayram tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 36 ülkeden, 2 bin 500 karavan ve binlerce misafir ağırlayan Karavan Park, bayram tatilinde tamamen doldu.

Avrupa karavancılar yol ağına bağlı Karavan Park, ağın sağladığı ulaşım kolaylığı sayesinde birçok yabancı turiste de ev sahipliği yapıyor.

Elektrik, alt yapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane, su gideri ve mutfak gibi imkanlara sahip park, karavan tatilcilerine güvenli ve konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

Tatil için ailesiyle İstanbul'dan kente gelen misafirlerden Adem Şahin, park alanına çevresinin tavsiyesi üzerine geldiklerini belirtti.

Karavan Park'ın denize yakın olmasına çok sevindiklerini aktaran Şahin, "Konyaaltı Sahili'ne kolay bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Çocuklarımız burada rahat hareket edip, güzel zaman geçiriyor. Her türlü imkanımız var. İçeriye sivil araç alınmaması da çok güzel, burada kendimizi güvende hissediyoruz. Karavan Park'tan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.