H.Ç, oğulları S.Ç. ve M.Ç. ile Aydıncık Mahallesi'nde akrabaları R.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tarafların kavgasını ayırmaya çalışan Recep Ç, pompalı tüfekle yaralandı.

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Recep Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili H.Ç, M.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Recep Ç'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.