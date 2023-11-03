Antalya'da 2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı

Antalya'da 25 ülkeden Yörük ve Türkmenlerin katılımı ile düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında temsili Yörük göçü yapıldı.

Festivale katılan ülkelerden gelen Yörük ve Türkmenlerin develer üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldığı Yörük göçüne Antalyalılar ve turistler ilgi gösterdi.

Atlı ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra dokumacılık, dericilik, bıçakçılık ve keçecilik gibi el sanatları tanıtılacak.

Çeşitli konserlerin düzenleneceği, yerel kültür ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılacağı festivalde Yörük geleneğini tanıtan etkinlikler yapılacak.

Festival, 5 Kasım'da sona erecek.

