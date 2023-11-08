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Güncel
AA 08.11.2023 14:25

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverler buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverler buluşuyor
[Fotograf: AA]

Festival kapsamında Antalya Müzesi'nin kayıtlı koleksiyonerlerinden avukat Bahadır Kalaycı'nın koleksiyonundan oluşturulan "Cumhuriyet Sergisi", Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un üstlendiği "100. yıla özel 100 eser" temalı sergi, festival sonuna kadar 09.30-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Antalya tarihi araştırmalarının öncü ismi ve Antalya Müzesi'nin kurucusu Süleyman Fikri Erten'in çektiği fotoğraflardan oluşan "Eski Antalya Sergisi", Cumhuriyet Meydanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverler buluşuyor

Erten'in, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara ait olan ve Antalya Müzesi arşivinde yer alan fotoğraflarının geniş kitlelerle paylaşılması hedeflenen sergi, 12 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke'nin "Antalya'nın Yörükleri" isimli sergisi ise Antalya Arkeoloji Müzesi bahçesinde sergilendi.

Kentte yaşamını sürdüren yörüklerin fotoğraflarından oluşan sergi, festival sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverler buluşuyor

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu söyleşi programına katıldı.

Festival kapsamında, kentin çeşitli noktalarında yapılan söyleşi programları da devam etti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" isimli söyleşi programıyla vatandaşlarla buluştu.

Dokumapark Festival Alanı'nda gerçekleşen söyleşide, vatandaşlar merak ettikleri soruları Hatipoğlu'na sorma imkanı buldu.

Prof. Dr. Ahmet Ögke ise "Elmalılı Vahib-i Ümmi Divanı Okumaları" programıyla Antalya Mevlevihane Müzesi'nde söyleşi gerçekleştirdi

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