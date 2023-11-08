Samsun'da kaçak silah tamir atölyesi ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından ruhsatsız silah tamiri yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda malzemelerle birlikte 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde ruhsatsız silah tamiri yapıldığı tespit edilen ikamet ve müştemilatta arama yaptı.

Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 124 adet fişek, 1 adet uçaksavar fişeği, 27 adet 6136 kapsamında kama ve bıçak, 20 adet tabanca kabzası, 2 adet silah tamirinde kullanılan mengene, 1 adet silah tamirinde kullanılan taşlama ve granür seti, 1 adet silah tamirinde kullanılan darbeli matkap, 8 adet şarjör ve 46 adet namlu, iğne, mil, yay, pim, tetik, sürgüden oluşan silah parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.