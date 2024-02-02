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Güncel
İHA 02.02.2024 10:35

Antakya'nın en işlek caddesinden geriye enkaz yığınları kaldı

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesinin en işlek caddelerinden olan Saray Caddesi'nin deprem öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüleri yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Antakya'nın en işlek caddesinden geriye enkaz yığınları kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde binlerce bina yıkıldı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehir adeta yok oldu ve binaların yerini boş araziler aldı.

En son depremden bir ay önce drone görüntülenen Saray Caddesi, depremin ikinci gününde yeniden görüntülendi. Saray Caddesi'nin adeta yok olduğu görüntüler, izleyenlerini yüreğini burktu.

"Saray Caddesi’nden geriye enkaz yığınları kaldı"

Saray Caddesi'nin deprem öncesi ve deprem sonrası görüntülerini çeken Alper Şener, "Saray Caddesini buraya gelen turistler ve Antakyalılar çok iyi bilir. Bu caddedeki mekanların yüzde 80’i tarihi mekanlardı. 6 Şubat depreminden sonra hepsi yok oldu. Aynı zamanda farklı dinlerin ibadethaneleri de bu cadde ve üst sokağında bulunuyordu. Depremden bir ay önce ben bu caddede bir çekim yapmıştım, Antakya yeni yıla hazırlanıyordu. Cadde süslenmiş ve cıvıl cıvıldı. Kayıt altına aldım ama maalesef 6 Şubat depreminde bu cadde yerle bir oldu." dedi.

Saray Caddesi’nden geriye enkaz yığınları kaldığını ifade eden Şener, "Depremden sonra bu bölgeye geldiğimde karşılaştığım manzara beni şoke etti. Ne yazık ki 1 ay önce çekim yaptığım yerlerin yüzde 80’i yıkılmıştı. Telefonumda bulunan eski görüntüyle, yeni görüntüyü karşılaştırınca yıkımın boyutunu daha iyi anladım ve bunu sosyal medya da paylaştım. İzleyiciler tarafından çok fazla izlendi ve paylaşıldı. Antakya’da yaşanan yıkımı farklı şehirlere ve farklı ülkelere duyurmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

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