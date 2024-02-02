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Güncel
İHA 02.02.2024 10:06

Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tunceli merkezli Elazığ ve Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.D. Tunceli'de, F.T. Elazığ Karakoçan’da, diğer şüpheliler M.Y, M.D, E.A. ve A.T. ise Bingöl'de 1 kilo 83,34 gram uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile mahkemeden, 1’i Cumhuriyet Savcılığından serbest kaldı.

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