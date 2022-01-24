Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'dan İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'da Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Ankara'dan İstanbul istikametine giden araçların geçişi de durduruldu.
Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nun Akıncı gişeleri girişinde yolu ulaşıma kapatan trafik ekipleri, sürücüleri Ankara'ya şehir merkezine geri dönmeleri veya yol ulaşıma açılıncaya kadar yakındaki bir tesiste beklemeleri konusunda uyardı.
Ekipler, Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) İstanbul ve Bolu güzergahına gidecek araçların çıkışına da izin verilmiyor.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Trafik Ulaşım
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