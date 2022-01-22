Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi tırlara Kaynaşlı ve Elmalık'tan veriliyor
[Fotoğraf: AA]
Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Buna göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlanırken, diğer araçlar için ulaşım her iki yönde sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde devam ederken, Gevaş-Gürpınar yolu ulaşıma açıldı.
Konya Seydişehir ile Antalya Akseki arası tır geçişlerine geçici olarak kapatıldı.
Kağızman-Ağrı, İdil-Midyat ve Şırnak-Eruh yollarında da ulaşıma izin verilmiyor.
Etiketler: Bolu Ankara İstanbul Kar Yağışı
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