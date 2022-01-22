Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ataşehir’de freni boşalan araç takla attı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da freni boşalan araç bariyerlere çarparak takla attı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla attı.
Olayı gören çevredekiler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ehliyeti olmadığı iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı.
Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
Aracın takla attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Ehliyet İstanbul Trafik Trafik Kazası
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