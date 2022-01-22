Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, jandarma ekipleri, yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 9 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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